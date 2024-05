‘Parkeergarage Haddingestraat dicht? Doe die onder afgebrand Holland Casino dan weer open’

De ingang van de parkeegarage onder Holland Casino in 2008 - Foto via Google Maps - Streetview

Nog iets meer dan een half jaar en dan is het gedaan met parkeren vlak naast de Vismarkt. De parkeergarage aan de Haddingestraat komt dan in handen van de gemeente, die de krappe autostalling op slot gaat doen. Maar zonder die parkeergarage gaat het te druk worden op andere parkeerplekken in de binnenstad, denkt de VVD. Daarom wil de partij dat de ongebruikte parkeergarage onder het voormalige Holland Casino weer open gaat.

Bij de brand in 2017 werd het pand van Holland Casino verwoest, maar de parkeergarage met 225 parkeerplekken bleef wel intact. Sinds de brand hebben er echter nooit meer auto’s in de parkeergarage gestaan. De gemeente is de eigenaar van de voormalige Holland Casino-locatie en de onderliggende parkeergarage.

De parkeergarage aan de Haddingestraat staat inmiddels aan de vooravond van definitieve sluiting. De gemeente wil het autoverkeer in de binnenstad waar dat kan weren en de garage slopen. Er moeten woningen, werkruimtes en winkels op gaan kopen, aangevuld met een eventuele parkeerplek voor fietsers.

‘Niet gebruiken Holland Casino-garage is kapitaalvernietiging’

Maar het verdwijnen van de parkeergarage zou wel eens problemen kunnen opleveren, denkt de raadsfractie van de VVD. De partij denkt dat de sluiting van de garage aan de Haddingestraat gaat leiden tot een toename van de parkeerdruk op andere locaties in de binnenstad. “Deze druk zal waarschijnlijk resulteren in vollere parkeergarages”, schrijft Rik Heiner aan het college. Dat kan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad negatief gaan beïnvloeden. De informatie die wij hebben ontvangen geeft aan dat op drukke dagen, zoals zaterdagen en tijdens evenementen, sommige parkeergarages al volledig bezet zijn. ”

Volgens de VVD-fractie is het erg zonde om de parkeergarage onder Holland Casino leeg te laten staan. Heiner: “Het niet in gebruik nemen van een bruikbare parkeergarage in handen van de gemeente is wat de VVD-fractie betreft dan ook kapitaalvernietiging. Het heropenen van de parkeergarage aan het Gedempt Kattendiep lijkt ons een logische stap om de parkeerdruk in de binnenstad te verlichten.”

Oproep aan gemeentebestuur

De VVD-fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil onder meer weten of de parkeergarage onder het voormalig Holland Casino heropend kan worden en wat er voor nodig om deze parkeergarage weer in gebruik te nemen. De partij verwacht ook van het college dat het met andere oplossingen komt voor een toename van de parkeerdruk, wanneer een heropening van de Holland Casino-garage onmogelijk blijkt.