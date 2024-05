Vrouwen Drs. Vijfje uitgeschakeld in strijd landskampioenschap

Foto Wesley Ferwerda. Drs Vijfje - Feyenoord

Het eerste vrouwenteam van zaalvoetbalclub Drs. Vijfje is uitgeschakeld in de kwartfinale van de play-offs om het landskampioenschap van de eredivisie. Vijfje verloor in Gorinchem met 4-0 van ZVG/Cagemax.

Al snel keken de Stadjers tegen een 1-0 achterstand aan. Volgens coach Sven van Dam hadden de speelsters last van spanning. Een vrije bal resulteerde in 2-0 voor ZVG/Cagemax. Daarna miste Vijfje een aantal kansen, de ploeg ging alles of niets spelen, waarna de 3-0 viel. De Groningers probeerde daarna nog tot scoren te komen door een meespelende keepster, maar uiteindelijk werd de 4-0 nog tegen de touwen geschoten.

Coach Sven van Dam verlengt contract

Met de uitschakeling eindigt het seizoen voor Vijfje. Er was vrijdag ook nog goed nieuws voor de Groningers, want coach Sven van Dam heeft zijn contract met een seizoen verlengd. Van Dam trok de ploeg uit een dal, waarna het toch nog een plek in de play-offs afdwong.

Heren Drs. Vijfje winnen van Emmeloord

Van de heren van Vijfje was al bekend dat ze nacompetitie voor lijfsbehoud in de eerste divisie A niet meer konden ontlopen. Het gat met concurrent Urk was onoverbrugbaar. De ploeg van coach Sees Bergman won vrijdagavond nog wel met 1-4 van hekkensluiter en degradant Futsal Emmeloord.