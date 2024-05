Vrouw (24) komt om het leven door politiekogel op Helperzoom

Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Helperzoom heeft, in de nacht van zondag op maandag rond 0:30 uur, een schietincident plaatsgevonden. Een agent vuurde met een dienstwapen tijdens het incident. Daardoor raakte 24-jarige vrouw uit Groningen zwaargewond. Korte tijd later overleed het slachtoffer.

Volgens de politie gingen agenten in eerste instantie naar de woning vanwege een melding van een dreigende situatie. Wat er precies is gebeurd in de woning waardoor de agent zich genoodzaakt zag te schieten, niet bekend gemaakt. Door de kogel van de agent raakte de vrouw zwaargewond. Kort daarna kwam de vrouw te overlijden.

De politie laat weten dat betrokken agenten niet gewond zijn geraakt. Zij zijn opgevangen op het politiebureau.

Op de plaats delict is uitgebreid onderzoek gedaan. Omdat er is geschoten door de politie, is de Rijksrecherche in kennis gesteld. Zij zullen het incident onderzoeken.