Vrijdag onthulling mozaïeken picknicktafel naast Floreshuis

Bewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte sluiten komende vrijdag het ‘jaar van Anno Smith’ af met de onthulling van een mozaïeken picknicktafel naast het Floreshuis.

Dit evenement markeert de afsluiting van het ‘jaar van Anno Smith; de grote versierder’. Dit jaar werd het leven en werk gevierd van deze keramist, die leefde van 1915 tot 1990. Hij maakte prachtige kunstwerken, zoals tableaux met vogels, vissen, margrieten en eekhoorns. Daarmee versierde hij veel gevels in de Korrewegwijk en De Hoogte.

Woningcorporatie Lefier begon drie jaar geleden met de restauratie van zijn werken in de West Indische Buurt. Dit was de aanleiding om een werkgroep van bewoners en professionals in het leven te roepen. Zij hebben een jaar lang allerlei activiteiten georganiseerd voor en door bewoners, en werkten wekenlang aan de betonnen picknicktafel, die geïnspireerd werd door Anno Smith.

Tijdens de opening van de picknicktafel (vanaf 16.00 uur) wordt de nieuwe wijkcultuurcoach Denise Poppel voorgesteld, draagt wijkdichter Willemijn van de Walle een speciaal gedicht wordt en is er aandacht voor het grote insectenhotel bij het Floreshuis.