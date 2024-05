Vrijdag en zaterdag nog een bui; zondag droog

Foto: Lubos Houska via Pixabay

Vrijdag begint droog, maar verloopt daarna buiig. Zaterdag is het andersom: eerst een klein buitje en dan droog en zonnig. Zondag blijft het helemaal droog.

Vrijdag is er eerst af en toe zon en neemt de bewolking toe. Later in de ochtend en aan het begin van de middag vallen er enkele buien. Het wordt 18 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag zijn er eerst wolkenvelden en is er kans op een buitje. Vanuit het noorden breekt de zon daarna geregeld door. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt 21 graden. Er waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 tot 4.

Zondag is het droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Een matige noorden- tot noordwestenwind houdt het kwik op 17 graden.

Maandag en dinsdag neemt de kans op een buitje weer wat toe, maar er vallen geen grote hoeveelheden neerslag.