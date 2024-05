Vrijdag eerst zon, later kans op regen- of onweersbuien

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag is er eerst nog af en toe zon, vooral ten noorden van de Stad, maar er kan ook al een enkele bui voorkomen. In de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui verder toe.

Door: Johan Kamphuis

Het wordt van zuid naar noord 15 tot 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten neemt toe naar matig of vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar zaterdag is het droog en koelt het bij opklarend weer af naar 7 of 8 graden.

Zaterdag overdag is er nu en dan zon en wordt het 18 graden. Het blijft tot in de avond droog en het is rustig weer bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3. In de avond en nacht is er kans op een paar felle regen- of onweersbuien.

Zondag is het aan de koele kant bij 13 of 14 graden. Verder vallen er een paar buien en waait er een stevige westelijke wind.

Maandag valt er nog een bui, daarna volgt de overgang naar een periode met droog weer. Met geregeld zon wordt het overdag 18 tot 20 graden. De nachten zijn fris bij minima soms onder de 5 graden. Doorgaans is het vrij rustig weer. De wind waait uit richtingen tussen noord en oost.