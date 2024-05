Vrij zeldzame witwangstern strijkt met 35 paartjes neer in Onnerpolder

Foto: Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92557

De witwangstern wordt niet vaak in Nederland gezien. Dit voorjaar zijn er 35 paartjes neergestreken in de Onnerpolder om er te broeden. Dat meldt Het Groninger Landschap.

“De witwangstern bezoekt sinds 2012 jaarlijks het Hunzedal”, vertelt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap. “Dit jaar is er een kolonie met zo’n 35 paartjes te vinden in de Onnerpolder. Wat een feest!” De witwangstern is de zeldzaamste van de drie soorten moerassterns die er in Nederland voorkomen. In tegenstelling tot de witvleugelstern lijkt de witwangstern niet op een zwarte stern maar komt het uiterlijk het meest in de buurt van een visdief. Grootste verschil met een visdief is de opvallende donkergrijze buik en de korte, grijze staart.

Het dier staat niet te boek als bedreigd. In Nederland komt de witwangstern maar op één plek voor en dat is rond het Zuidlaardermeer. Hier is de afgelopen jaren nieuwe natuur aangelegd waar de witwangstern van profiteert. Het Zuidlaardermeer is ingericht als een zogeheten klimaatbuffer. Dit zijn waterbergingsplekken die overstromingen moeten voorkomen. Maar ze hebben een dubbelfunctie want ze fungeren ook als nieuwe natuur. Deze natte natuurgebieden vallen in de smaak bij de witwangstern. Door de natte omgeving zijn ze goed beschermd tegen predatoren.

In Europa komen witwangsterns vooral voor in de rivierdelta’s in Zuid- en Oost-Europa, zoals in die van de Donau.