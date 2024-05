Vreedzaam protest op Broerplein bij Academiegebouw

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een groep van zo’n 150 tot 200 personen demonstreerde zaterdagavond op het Broerplein bij het Academiegebouw. De RUG meldt dat het protest rustig en ontspannen is verlopen.

Het protest begon in het begin van de avond. “De demonstranten noemen het een awareness-bijeenkomst”, vertelt RUG-woordvoerder Elies Wempe-Kouwenhoven. “Men vraagt aandacht voor de situatie in Gaza. Wij zijn eerder op de avond geïnformeerd over dit protest. Het beeld is dat het rustig is. De demonstranten hebben voor de begeleiding van dit protest eigen veiligheidsmensen ingezet. Bij ons is aangegeven dat het tot ongeveer 21.00 uur gaat duren.”

“Flink wat lawaai”

Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl bevestigt het beeld. “Het aantal demonstranten is het afgelopen uur wel gegroeid. Ze maken flink wat lawaai en hebben Palestijnse vlaggen bij zich. Ook hebben verschillende mensen protestborden bij zich met daarop teksten als ‘Free Palestine’ now’. De politie is zichtbaar aanwezig en houdt een oogje in het zeil.” Rond 21.00 uur vertrok het grootste deel van de groep weer. Dat er juist zaterdagavond geprotesteerd wordt hangt er waarschijnlijk mee samen dat Palestijnen op 11 mei de Nakba herdenken. Dit vond plaats in 1948 bij de stichting van de staat Israël toen ongeveer 700.000 Palestijnen werden verdreven van hun land.