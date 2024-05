Vorig jaar 15 procent meer schuurinbraken in Groningen

Dieven gaan steeds vaker op zoek naar dure spullen in Groningse schuren, bijgebouwen en garages. Het aantal inbraken nam vorig jaar met 15,4 procent toe, vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Vorig jaar ging het 400 keer mis in onze provincie. Dat is een toename van 52 stuks. Alleen in de provincie Utrecht waren schuren vaker doelwit: daar nam het aantal inbraken met 25 procent toe.

“Deze fikse toename laat maar weer zien, hoe belangrijk het is om ook schuren en garages goed af te sluiten met fatsoenlijke sloten,” aldus Michel Ypma van Independer. “Verzekeraars vergoeden ook alleen als de ruimte goed is afgesloten. Als de schuurdeur gewoon open stond, geldt de dekking niet.”

In absolute aantallen vonden vorig jaar in onze provincie de meeste schuurinbraken plaats in de gemeente Groningen (202), gevolgd door Eemsdelta (34) en Oldambt en Midden-Groningen (beide 31). Pekela waren het er ‘slechts’ vier. De gemeente Groningen telde 1,4 schuurinbraken met duizend woningen. Koplopers zijn Westerwolde (1,9) en Stadskanaal (1,4).

“Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering,” legt Ypma uit. “Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”