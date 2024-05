Voormalige raadslid en Kamerlid Anne Kuik (CDA) wordt tijdelijk wethouder in Woudenberg

Foto via Gemeente Woudenberg

Voormalig Tweede Kamerlid en raadslid in Groningen Anne Kuik (CDA) wordt tijdelijk wethouder in de gemeente Woudenberg.

Kuik vervangt wethouder Daphne Boeve-de Kruif zodra zij met zwangerschapsverlof gaat voor de duur van 16 weken. “Ik vind het eervol om de komende maanden de gemeente Woudenberg te mogen ondersteunen. En ik neem dan ook dankbaar de taak op me om tijdelijk de rol van wethouder te vervullen. Zodat Daphne Boeve-de Kruif van haar zwangerschapsverlof kan genieten.”, aldus Anne Kuik.

Kuik woont tegenwoordig in Ermelo, maar studeerde in Groningen. Ze was van 2010 tot 2017 raadslid in de gemeente Groningen voor het CDA. Daarna vertrok ze naar de Tweede Kamer, waar ze tot vorig jaar een zetel had. Kuik was onder meer lid van de Parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning in Groningen.