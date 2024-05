Voormalig Vapiano-pand tijdelijk in gebruik door Kunstpunt Groningen

Pop-up Kunstuitleen. Foto: Kunstpunt Groningen

Het voormalige Vapiano-pand aan de Nieuwe Markt heeft een tijdelijke nieuwe bestemming. Het pand vormt een pop-up Kunstuitleen van Kunstpunt Groningen. Ook is er regelmatig werk te zien van Groningse kunstenaars. Het gebruik van het pand is tijdelijk.

In het atelier wordt afwisselend werk getoond uit de reguliere collectie en de Ateliercollectie van de Kunstuitleen. Daarnaast kunnen Groningse kunstenaars in overleg met Kunstpunt hun werk er presenteren. Op 8 juni opent de pop-up Kunstuitleen de deuren tijdens het Maakfestival in het Forum.

Kunstpunt mag voorlopig drie maanden gebruik maken van het pand. Directeur Lieselot Van Damme: “Dit is een fantastische gelegenheid om een breder publiek in contact te brengen met het werk van Groninger kunstenaars en onze Kunstuitleencollectie.”