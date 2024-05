Voorbereidingen lustrumeditie Swim Challenge in volle gang: “Recordaantal doet mee aan training”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De tiende editie van de Groningen Swim Challenge gaat op 31 augustus plaatsvinden. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en vanaf maandag worden de eerste clinics aangeboden. Een gesprek met Carolien Fleurke van de organisatie.

Hoi Carolien! Het aanbieden van clinics is niet nieuw hè?

“Klopt. Maar we zien dit jaar wel heel veel animo voor deze clinics. Er hebben zich inmiddels 35 mensen aangemeld en dat is een recordaantal. We kunnen ook niet meer mensen een plekje bieden. Meer ruimte is er simpelweg niet in het openluchtzwembad van Hoogkerk. De clinic, waarbij de borstcrawl wordt aangeleerd, bestaat uit acht lessen, waarbij vier lessen in het zwembad worden gegeven. De laatste vier clinics vinden plaats in open water.”

Kun je daarmee zeggen dat veel mensen de borstcrawl niet onder de knie hebben?

“De meeste deelnemers kunnen prima zwemmen. Maar deelnemers willen goed voorbereid aan de start verschijnen. De borstcrawl is de snelst bekendste zwemslag. Wanneer je gebruik maakt van deze slag ben je sneller dan wanneer je gebruik maakt van de school- of vlinderslag. De clinic wordt gegeven door Joeval Benjamins. Benjamins gaat het voor elkaar krijgen om in acht lessen mensen goed voorbereid aan de start te laten verschijnen.”

Op 31 augustus vindt de Swim Challenge weer plaats. Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. Inmiddels hebben zich al twintig teams ingeschreven. Daarmee lopen we voor op het aantal deelnemers in vergelijking met eerdere edities. Dat komt ook omdat we dit jaar een nieuwe afstand aanbieden. Naast de Classic Swim over 33,5 kilometer van Zoutkamp naar Groningen en de City Swim over 2,1 kilometer bieden we ook een City Swim over 3,8 kilometer aan. Beide City Swims worden gehouden in de Groningse Diepen. We zien dat er voor deze nieuwe afstand veel animo is.”

De afgelopen jaren heb je tijdens eerdere gesprekken gezegd dat de Swim Challenge qua populariteit zich als een inktvlek over het land verspreidt. Is dat wat we hier zien?

“Absoluut. Er is veel belangstelling. We zien wel dat er veel teams meedoen die ook in voorgaande jaren mee hebben gedaan. Maar ook nieuwe teams melden zich aan de poort. En er zijn altijd solo-zwemmers die zich aanmelden. Deze mensen hebben niet een team gevonden. Sinds vorig jaar zijn we gestart om deze zwemmers in groepen samen te brengen. Dat was een groot succes en daarom gaan we dat dit jaar ook weer doen.”

Met de Swim Challenge wordt geld opgehaald voor het goede doel. Om onderzoek te kunnen doen naar kanker. Kun je zeggen dat die combinatie verbindt?

“Zelf ben ik sinds 2018 actief bij de Groningen Swim Challenge. Het evenement staat als een huis, wordt elk jaar groter en ook na dit jaar gaan er nieuwe edities komen. En het goede doel is de paraplu die boven dit evenement hangt. Dat is belangrijk. We hebben het over een ziekte waar iedereen, vroeg of laat, mee te maken krijgt. Iedereen kent wel iemand die met deze ziekte te maken heeft, of heeft gehad. Dat is de kracht van dit evenement. Een lokaal event, gemaakt door noorderlingen voor het goede doel. En dat verbindt.”

Veel animo dus voor de borstcrawl-clinic. Worden er ook nog andere clinics aangeboden?

“Jazeker. De borstcrawl-clinic is inmiddels volgeboekt, maar in juni gaan we open water-clinics aanbieden. Dit start op 10 juni. Daar kunnen mensen zich nog wel voor opgeven. Dit kan op onze website.”

Groningen Swim Challenge

De eerste editie van de Groningen Swim Challenge werd gehouden op 30 augustus 2014. Aan de eerste editie deden ruim dertig zwemmers mee die van Zoutkamp naar Groningen zwommen. Daarna is het evenement alleen maar groter geworden. Tijdens de voorgaande edities is er in totaal meer dan 1 miljoen euro opgehaald. De opbrengst van de Groningen Swim Challenge gaat naar het UMCG Kanker Researchfonds.