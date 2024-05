Vijlbrief zegt toe huiseigenaren te compenseren die zelf geld inzetten voor versterking of nieuwbouw

Foto via Groninger Bodem Beweging

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft toegezegd dat 186 huiseigenaren uit het aardbevingsgebied, die zelf geld hebben ingezet voor de versterking of nieuwbouw van hun huis, worden gecompenseerd.

Dat liet Vijlbrief woensdagmiddag schriftelijk weten, in een antwoord op vragen van de Groningse Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA).

Volgens Vijlbrief zijn er tot halverwege mei 186 meldingen binnengekomen bij het speciale meldpunt van de Nationaal Coördinator Groningen, van huiseigenaren die zelf kosten moesten maken voor de versterking of sloop en nieuwbouw van hun woning. De meldingen variëren qua bedrag van enkele honderden tot duizenden euro’s, schrijft de demissionair staatssecretaris. In totaal gaat het om een bedrag van ruim elf miljoen euro.

Binnen deze groep mensen zitten voornamelijk bewoners uit de zogenoemde ‘batch 1588’. De versterking van deze woningen wordt gefinancierd door subsidies van de gemeenten. Vijlbrief laat weten dat de NCG inmiddels is begonnen met de inhoudelijke behandeling van de meldingen en dat de eerste beoordelingen zijn afgerond. Zij krijgen deze maand nog bericht over uitsluitsel. Maar het is een moeilijk proces, stelt Vijlbrief “De afwijkende systematiek binnen Batch 1588 leidt ertoe dat behandeling van deze meldingen, anders dan voor reguliere meldingen, afhankelijk is van informatie-uitwisseling tussen gemeenten en NCG.”

Vijlbrief stelt daarom dat de gemeentes en de NCG moeten samenwerken bij de afhandeling van de meldingen. De bewoners krijgen het geld wat ze zelf hebben ingezet bij de versterking of vernieuwing van hun huis binnen een aantal werkdagen terug, nadat de NCG hun beoordeling heeft afgerond en heeft besloten dat compensatie nodig is.