Vijftien jaar steggelen over Groene Enclave: “We wachten al zo lang op ons park, kom op nou”

Foto: Google Maps

Waarschijnlijk zouden de meeste mensen de strijd allang opgegeven hebben. Zo niet in de wijk Reitdiep waar al ruim vijftien jaar gestreden wordt voor de realisatie van een wijkpark. Voor deze Groene Enclave is destijds geld gereserveerd maar de ontwikkeling is nog nooit van de grond gekomen.

“We zijn heel blij dat een raadslid van de PvdA het onderwerp recent op de agenda heeft gezet”, vertellen Paul de Roos en Irma Koornstra. De Roos is voorzitter van de wijkvereniging en Koornstra is lid van de werkgroep Wijkvisie. “Ruim vijftien jaar geleden is er een ontwerp gemaakt voor de Groene Enclave. Hier zijn bewoners bij betrokken. Vorig jaar april hebben we een wijkparkdag gehouden om nieuwe bewoners in de wijk te informeren over wat het plan behelst. Ook zijn er toen ideeën opgehaald om het ontwerp te actualiseren.” Nut en noodzaak van een wijkpark worden ook nog steeds omarmd zo blijkt uit bijeenkomsten en een uitgebreide enquête die gehouden zijn in de wijk. Uit de enquête kwam het thema ‘groen’ als prioriteit naar boven. De Groene Enclave zou daarbij ook een belangrijke rol kunnen hebben in ontmoeten en verbinden.

Groene Enclave

De Groene Enclave is een stuk grond tussen de Hoogeweg, Barwerd en Solwerd. Het terrein, dat nu niets meer is dan een weiland, is is in handen van een grondeigenaar. Het gaat om dezelfde eigenaar die de grond waar de wijk De Held III moet verrijzen in bezit heeft. Onlangs maakte de gemeente bekend dat na heel lang praten men eindelijk tot een akkoord is gekomen waardoor de ontwikkeling van De Held III kan beginnen. Vorige week riep raadslid Rico Tjepkema van de PvdA met een motie op om nu ook werk te maken van de Groene Enclave. Tjepkema: “Dezelfde grondeigenaar heeft echter ook een stuk grond in de wijk Reitdiep waar het de bedoeling is dat daar een wijkpark gaat komen. Het lijkt ons heel mooi dat op dit vlak ook een doorbraak gerealiseerd gaat worden.” Deze motie werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

“Bij ons was er verbazing dat er geen koppeling tussen beide projecten bleek te bestaan”

Tegen de bewoners in Reitdiep is altijd gezegd dat er een koppeling bestond tussen de ontwikkeling van De Held III en de Groene Enclave. De Roos en Koornstra: “De hele geschiedenis met betrekking tot het gesteggel tussen de gemeente en de grondeigenaar, die zo’n 25 jaar behelst, is ons een aantal keren uitgebreid uitgelegd. Wij waren dan ook erg verbaasd dat na het sluiten van het akkoord over De Held III werd aangegeven dat er nooit sprake is geweest van een koppeling tussen de beide projecten. Er is veel aan gelegen om de nieuwe woonwijk snel tot ontwikkeling te brengen waardoor we kunnen begrijpen dat die koppeling uiteindelijk is los gelaten. Maar we mogen nu van de gemeente toch zeker verwachten dat er wordt ingezet om de grond in bezit te krijgen en er begonnen kan worden met het realiseren van het wijkpark.”

“Ondanks afspraken hebben we nooit updates ontvangen”

De communicatie met de gemeente loopt ondertussen niet soepel. “Tijdens een bijeenkomst vorig jaar april is er met de wijkwethouder en de betrokken ambtenaren afgesproken dat we als bewoners regelmatig geïnformeerd zouden worden over de stand van zaken rond het wijkpark. Ook wanneer er geen nieuws te melden was zouden we toch graag updates willen ontvangen. Tot op heden hebben we niks gehoord van de gemeente dan wel van de wethouder. We zijn daarom heel blij met de motie die het PvdA-raadslid heeft ingediend en die vervolgens unaniem werd aangenomen. Wat we ook heel prettig vinden is dat er bij het schrijven van de motie geluisterd is naar de inbreng van ons als bewoners.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We ondersteunen nut en noodzaak”

Tijdens de raadsvergadering, waar de motie werd besproken liet wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen weten: “Tijdens de onderhandelingen over De Held III is het niet gelukt om het stuk grond in Reitdiep daar onderdeel van te maken. Vooral ook om het niet nog moeilijker te maken dan het al was. We ondersteunen wel nut, noodzaak en functie voor het realiseren van een wijkpark en gaan daarom hier mee aan de slag. Mocht het geld gaan kosten dan komen we bij de raad hier op terug.”

“Destijds is er geld gereserveerd”

In Reitdiep vindt men het moeilijk hoe dit antwoord geïnterpreteerd moet worden: “De wethouder geeft eigenlijk aan dat hij aan de slag wil gaan. We moeten er vertrouwen in hebben dat hij dit ook gaat doen. Ons verzoek aan meneer Van Niejenhuis zou zijn om er nu echt vaart achter te zetten. Om het gaspedaal nu echt eens in te trappen. De wijk wacht namelijk al zo lang op dit wijkpark. Overigens is het goed om te vertellen dat er destijds geld is gereserveerd voor het ontwikkelen van de Groene Enclave. De afspraak was dat dit geld op de plank zou blijven liggen. Wij vragen ons af of dit er nog steeds ligt. En als het er niet meer ligt, waar is het geld dan gebleven?”