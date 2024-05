Vijf inwoners uit de gemeente in de race voor zetel in Europees Parlement

Vijf inwoners uit de gemeente Groningen staan op de lijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Woensdag werden de kandidatenlijsten definitief vastgesteld.

De Europese verkiezingen vinden plaats op woensdag 6 juni. In totaal doen er twintig partijen mee aan de verkiezingen. De politieke groepering Jezus Leeft ontbreekt. In het document van deze partij ontbraken verschillende gegevens en ook was een benodigde handtekening niet aanwezig. Daarop werd de kandidatenlijst als ongeldig bestempeld. Een beroep daartegen heeft geen verandering gebracht. Op de definitieve lijsten staan de namen van vijf politici die op dit moment in de gemeente Groningen woonachtig zijn.

Max van den Berg (GroenLinks/PvdA)

Op de lijst van GroenLinks/PvdA staat op plaats 17 Max van den Berg. Van den Berg was van 2007 tot 2016 Commissaris van de Koning en later Commissaris van de Koningin in Groningen. Daarvoor is hij onder andere wethouder geweest in de gemeente en was partijvoorzitter van de PvdA. Ervaring in Europa heeft hij ook: van 1999 tot 2007 was hij lid van het Europees Parlement.

Ronan van Langen (Partij voor de Dieren)

Op plaats 6 op de lijst van de Partij voor de Dieren staat Ronan van Langen uit Groningen. Van Langen is op dit moment bestuurslid voor de politieke tak van PINK! Dit is de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. Hiervoor was hij actief als voorzitter van PINK! Noord-Nederland.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren)

Van Langen is niet de enige Groninger. Op plaats 8 op de lijst staat Wesley Pechler. Pechler is op dit moment fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. Al op jonge leeftijd zette hij zich in voor dieren en de natuur. Sinds zijn zestiende is hij actief voor de politieke partij. Na actief te zijn geweest in de steunfractie werd hij in november 2018 verkozen als raadslid.

Barbara Stok (Partij voor de Dieren)

Barbara Stok is de derde inwoners uit onze gemeente die op de lijst van de Partij voor de Dieren is terug te vinden. Stok fungeert net als bij de verkiezingen in 2021 als lijstduwer. Stok kennen we vooral als stripmaker. Ze maakt voornamelijk autobiografische stripverhalen die met humor de grote en kleine vragen van het leven behandelen. In 2009 won ze de Stripschapprijs.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

De vijfde en laatste inwoner uit onze gemeente die we tegenkomen op de lijst is Stieneke van der Graaf, de nummer 18 op de lijst van de ChristenUnie. Van der Graaf was van 2007 tot 2017 actief in Provinciale Staten, waarvan sinds 2013 als fractievoorzitter. In 2017 vertrok ze naar de Tweede Kamer in Den Haag om daar de stoel van Carola Schouten over te nemen die benoemd was als minister. Na de verkiezingen leek het einde avontuur in Den Haag maar nadat Schouten opnieuw minister werd kwam Van der Graaf opnieuw in de Tweede Kamer terecht. In december 2023 nam ze afscheid van de Tweede Kamer nadat ze bij de verkiezingen in november op de negende plaats op de kieslijst was gezet.