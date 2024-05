Versterkingen komend seizoen voor Be Quick 1887 en PKC’83

Foto: Andor Heij

Be Quick 1887 en PKC’83 hebben zich de afgelopen dagen versterkt voor het komende seizoen.

De tegen degradatie strijdende vierde divisionist Be Quick trok Raphael Ngendakumana aan van Hoogeveen uit de derde divisie. Ngendakumana is een 26-jarige vleugelaanvaller.

Ook Lorans Al Ezo komt naar Be Quick. De 22-jarige speler kan zowel centraal in de verdediging als linksback uit de voeten. Al Ezo speelt momenteel bij eersteklasser Hoogezand. Het zijn de vierde en vijfde versterking voor Be Quick.

Aanvoerder en verdediger Mark Versteegen en middenvelder Sil Kramer blijven nog een jaar bij Be Quick.

PKC’83

Eersteklasser PKC’83 haalde de 26-jarige Daniel Sanafikhah van competitiegenoot DZOH uit Emmen. De in Groningen woonachtige Sanafikhah is een centrale verdediger. Hij is aanvoerder bij DZOH waar hij aan zijn vijfde seizoen bezig is. Daarvoor speelde hij bij Achilles 1894 uit Assen. Sanafikhah is de achtste nieuwe speler van PKC.