Verplaatsing naar Assen niet uitgesloten tijdens gesprekken met regio over kosten nieuwe ijsbaan

Foto via Google Maps - Streetview

Het Groningse gemeentebestuur sluit niet uit dat het meebetaalt aan een nieuwe ijsbaan in Assen, als een nieuwe ijsbaan bouwen bij Kardinge financieel onhaalbaar blijkt. Volgens wethouder van Niejenhuis is het te belangrijk dat er een ijsbaan is in de regio blijft, ook als die niet binnen de gemeentegrenzen staat.

Dat stelde de wethouder tijdens een raadssessie over de zogenaamde ‘strategische investeringsagenda’, waarin de gemeenteraad en het college diverse grote investeringen (de Nieuwe Poort, MartiniPlaza, het Museum aan de A en Kardinge) tegen het licht houden in relatie tot het begrotingstekort van de komende jaren.

‘Elkaar niet beconcurreren’

Op een vraag van CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan, die Van Niejenhuis vroeg of het zou kunnen dat Groningen meebetaalt aan een ijsbaan in Assen, stelde de wethouder: “Ik denk dat het niet slim is om die mogelijkheid op voorhand uit te sluiten. Ik zie hem niet één-twee-drie voor me als voorkeursvariant voor uw raad, ons college en voor onze inwoners.”

Het ultieme doel is dat er een ijsbaan blijft voor de regio Groningen-Assen, stelt van Niejenhuis: “Voor de inwoners van deze regio. En als er maar één manier is om daar te komen, dan moeten we daarvoor gaan. We hebben dus heel bewust niet gezegd: ‘Betaal mee aan onze voorziening”. Want dan heb je niet eens een gesprek. We moeten bereid zijn het gesprek te voeren over ‘hoe maken we de juiste keuze voor een goede voorziening voor de inwoners van onze regio’. Dat moeten we samen doen en daar niet op concurreren.”

‘Zou irrelevant moeten zijn of voorziening in ‘jou gemeente’ landt’

Meteen na het antwoord van Van Niejenhuis deed ook wethouder Wijnja, verantwoordelijk voor de gemeentefinanciën, een duit in het zakje: “We krijgen als gemeente geld voor bepaalde dingen, ook voor dingen die voor de hele regio van belang zijn. Maar dat is maar tot op bepaalde hoogte toereikend. En we hebben uitdagingen op het gebied van al onze voorzieningen. Dat speelt eigenlijk in alle gemeenten. We zien dit daarom ook als voorbeeld over hoe we met elkaar in Noord-Nederland zouden moeten praten over onze voorzieningen.

Volgens Wijnja zou het dan minder relevant moeten zijn of een voorziening, met Kardinge als voorbeeld, in de gemeente Groningen landt: “We zien dit dan ook als iets een mooie aanleiding om het gesprek te beginnen over hoe we, als gemeenten, een beetje kunnen opstijgen boven de regio. Zo kunnen we eens kijken naar ‘waar zijn onze voorzieningen, waar zijn onze mensen en voor wie doen we dit’. Waar landt die voorziening dan en betalen we dat met elkaar?”

Gesprekken over geld met regio voor de zomer afgerond

De gemeente is al enige tijd bezig met het zoeken naar mede-financiers voor een nieuwe ijsbaan bij Kardinge, maar dat geld komt nog niet zo makkelijk los. Zonder geld van andere overheden of partijen lijkt een nieuwe ijsbaan, die rond de honderd miljoen euro zou gaan kosten, voor Kardinge niet haalbaar.

De gesprekken binnen de gemeenteraad en het college zijn nog niet voorbij, maar lopen langzaamaan wel richting een beslissing. Nog voor de zomervakantie moeten de gesprekken met de regio uitkomst gaan bieden over de financiering van de ijsbaan van Kardinge.