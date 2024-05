Verlengingsperiode seizoenkaarthouders FC start aanstaande maandag

Foto: Wouter Holsappel

Seizoenkaarthouders van FC Groningen kunnen vanaf maandag 12.00 uur hun seizoenkaart verlengen. Men ontvangt hier een mail over. Dat laat de FC zaterdag op haar website weten.

“Voor mensen die dit seizoen een seizoenkaart hadden staat de reservering vanaf maandag in hun persoonlijke ticketshopaccount klaar”, schrijft de FC. “Plaatsen die afgelopen seizoen niet door seizoenkaarthouders werden bezet gaan maandag in de vrije verkoop.” In de week na de verlengperiode worden er meerdere ruildagen gehouden. Supporters kunnen dan, als ze dit willen, ruilen van plaats of tribunedeel. “Alleen supporters die hun huidige seizoenkaart uiterlijk zondag 23 juni hebben verlengd komen in aanmerking voor de ruildagen.”

Ruildagen

De ruildagen zijn op 25, 26, 27 en 28 juni. Op dinsdag 25 juni kunnen supporters in de vakken A en H, stoelnummer 1 tot en met 18, ruilen. Op woensdag 26 en donderdag 27 juni krijgen supporters op de Noordtribune de mogelijkheid om van sector te ruilen. Op vrijdag 28 juni staat er een reguliere ruildag voor alle seizoenkaarthouders gepland.

Duurder

De prijs voor een seizoenkaart is wat duurder geworden. Volwassenen betalen komend seizoen 216 tot 360 euro. “De prijzen zijn gebaseerd op het vorige eredivisie-seizoen 2022-2023 plus indexaties sindsdien. Vorig seizoen vonden we het niet gepast om een indexatie toe te passen, dit seizoen ontkomen we hier niet aan. Doordat ook de indexatie van vorig seizoen meeweegt, is de verhoging groter dan in het verleden.