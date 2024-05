Verkiezingsborden Europees Parlement sieren het straatbeeld

Foto: Joris van Tweel

Sinds afgelopen week zijn op verschillende plekken in de gemeente borden voor de aanstaande Europese verkiezingen geplaatst.

Op de borden presenteren de deelnemende partijen zich. Het plakken van posters gebeurt niet meer met kwasten en plaksel. Al sinds enkele jaren wordt in de gemeente gebruik gemaakt van voorbedrukte borden, waarbij elke politieke partij evenveel ruimte krijgt. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op donderdag 6 juni. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende vijf jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen.

Op de kandidatenlijst staan verschillende inwoners uit onze gemeente. Om te mogen stemmen heb je een stempas nodig die inmiddels op de deurmat moet zijn gevallen. Om niet-Nederlandse EU-burgers er op te wijzen dat er verkiezingen zijn heeft de gemeente afgelopen periode een campagne opgestart, bestaande uit meertalige brieven, uitingen op sociale media en digitale borden. Op vragen van raadslid Robert Lagestee (GroenLinks) antwoordde burgemeester Koen Schuiling (VVD) dat er flink is ingezet om mensen te wijzen op de aanstaande verkiezingen.