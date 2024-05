Verkeersongeluk op ring west zorgt voor forse files

Foto: Tom Veenstra

Een verkeersongeluk op de westelijke ringweg zorgt dinsdag aan het einde van de middag voor flinke files in de omgeving. Bij het ongeluk botsten twee voertuigen op elkaar.

Het ongeluk gebeurde rond 16.55 uur op de rijbaan van de Reitdiephaven in de richting van Martiniplaza. Vlak voor de verkeerslichten met de kruising Edelsteenlaan botste een bestelbus achterop een grijze personenauto. Daarbij ontstond veel schade. Of er personen gewond zijn geraakt is onbekend. Rijkswaterstaat heeft vanwege het ongeluk één rijbaan afgesloten.

“Dit zorgt in de omgeving voor opstoppingen en flinke files”, vertelt OOG-verslaggever Tom Veenstra. De overlast gaat naar alle waarschijnlijkheid tot in het begin van de avond duren. Hoe het ongeluk kon gebeuren is eveneens onbekend. De politie doet hier onderzoek naar.