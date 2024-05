Verkeersdrukte toegenomen na omzettingsweek ringweg, nog meer auto’s verwacht als vakantieperiode voorbij is

Foto: 112 Groningen

Het blijft ‘wennen’ voor het verkeer aan de nieuwe situatie op de zuidelijke ringweg en het Julianaplein, stelt Groningen Bereikbaar. Ondanks de oproep om de auto te laten staan blijft het drukker worden op de wegen in de zuidelijke stadswijken. En dat belooft weinig goeds voor volgende week, wanneer de meivakantieperiode voorbij is en het woon-werkverkeer weer opstart.

“Over het algemeen zien we dat het weer drukker wordt op de wegen”, laat Groningen Bereikbaar weten over de afgelopen week. “Op donderdag en vrijdag zagen we drukte op de Stationsweg, Trompsingel en Griffeweg. Ook op de van Ketwich Verschuurlaan, de N355 en N370 was het op donderdag en vrijdag drukker”, zag Groningen Bereikbaar. “De vertragingen op deze locaties bleven onder de 10 minuten. Ook zaterdagochtend zagen we op verschillende plekken extra verkeersdrukte en de start van het vaarseizoen leidde op de toch al drukke Stationsweg/Griffeweg voor meer vertragingen voor het autoverkeer. Bevrijdingsdag verliep wat betreft verkeersbeeld rustig. In de middag was in de binnenstad wel meer verkeer te zien, met name rond de Emmasingel en de Trompsingel.”

‘Wennen’

Vorige week was ‘fase 3’ nog van kracht binnen Operatie Ring-Zuid, waardoor vrijwel het hele Julianaplein onbruikbaar was. De verkeersdrukte van vorige week schreef Groningen Bereikbaar toe aan automobilisten die moesten ‘wennen’ an de nieuwe situatie. Inmiddels is de grote ringwegstremming in ‘fase 4’ beland, waardoor het verkeer vanaf de A28 weer naar Drachten (A7) en de westelijke ringweg kan en andersom. En dat betekende de afgelopen dagen weer ‘wennen’ voor het verkeer.

“Op maandag en dinsdag zagen we op verschillende plekken extra verkeersdrukte. Mogelijk moet het verkeer nog wennen aan de nieuwe fase en de nieuwe rijrichtingen die wel en niet beschikbaar zijn. Zowel maandag als dinsdag was er vertraging op de Griffeweg, de Ring West en de Van Ketwich Verschuurlaan. Ook in Helpman blijven we meer verkeer zien, dit wordt gemonitord.”

Geen rem op toename verkeerdrukte in zicht

Volgende week zal een nog grotere groep automobilisten van en naar Stad moeten ‘wennen’ aan de situatie op de Groningse wegen. Groningen Bereikbaar ziet opnieuw een toename van het verkeer in het vooruitschiet en blijft daarom hameren op thuiswerken, het OV, de fiets en de P+R-locaties rond Stad.

“Volgende week verwachten we meer verkeersdrukte vanwege de vakanties die dan afgelopen zijn. Gezien de toename in het verkeer, roepen we iedereen op om ook na de vakantie weer thuis te werken als dat kan, of met de fiets of het ov te reizen. Moet je echt met de auto, reis dan via een P+R of buiten de spits en volg de omleidingsroutes via de ringwegen.”