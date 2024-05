Verhalen over universiteit en Stad tijdens academische wandelroute in Groningen

foto BooST (Bert Oost)

De Rijksuniversiteit Groningen heeft, ter gelegenheid van de viering van haar 410-jarige bestaan, een speciale wandelroute samengesteld. De wandeling leidt lopers langs allerlei historische plekken in de Groningse binnenstad, begeleid door verhalen over de universiteit én de stad.

De route bestaat uit twee delen door de westelijk en oostelijke binnenstad. De twee delen zijn vier kilometer lang en beginnen en eindigen bij het Academiegebouw aan de Broerstraat. Wandelaars komen langs (soms voormalige) panden van de RUG (zoals ‘het Kasteel’ aan de Kraneweg), het huidige Heymansgebouw en het UMCG, maar ook langs het Forum, het Martinikerkhof, de Prinsentuin, het studentenhuis van Aletta Jacobs, de hbs van Wubbo Ockels en het woonhuis van Sibrandus Stratingh, de Groningse uitvinder van de elektrische auto.

Onderweg krijgen wandelaars aanwijzingen over de route en achtergrondinformatie over gebouwen, gebeurtenissen, personen, kunstwerken en architectuur. Die aanwijzingen kunnen lopers op twee manieren ontvangen: door een boekje (te koop in de universiteitswinkel) of via een ‘podwalk’ of audiotour. Van de podwalk is ook een Engelstalige versie beschikbaar en werkt met GPS. De Nederlands- en Engelstalige podwalk zijn gratis te downloaden als app via de App Store of Google Play.