Verdachten van aanrijding peuter weer vrij; politie nog bezig met onderzoek

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De twee mannen die worden verdacht van het aanrijden van een kind, dinsdagavond rond zes uur, zijn weer op vrije voeten. Dat heeft de politie meegedeeld aan het Dagblad van het Noorden. Het tweetal blijft wel verdachte in de zaak.

Bij de aanrijding op de kruising van de Grote Rozenstraat en Noorderbinnensingel raakte een peuter ernstig gewond. De chauffeur van de auto is na het ongeval doorgereden. De auto werd later die avond aangetroffen. De beide inzittenden, een 22-jarige man en zijn 56-jarige vader, zijn vervolgens aangehouden.

Het tweetal wordt verdacht van het doorrijden na het veroorzaken van een ongeluk. De politie wil in het belang van het onderzoek verder niets kwijt. Ook over de toestand van het slachtoffertje is niets bekend.