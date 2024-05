Verdachte van steekpartij aan Surinamestraat is 33-jarige Stadjer

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De verdachte van de steekpartij van dinsdagavond aan de Surinamestraat in de Indische Buurt is een 33-jarige man uit Groningen. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend. Ook de identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend.

De verdachte en het slachtoffer werden niet aan de Surinamestraat, maar aan de Oosterhamriklaan aangetroffen. Het slachtoffer is een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dinsdagavond liet de politie nog weten dat het slachtoffer nog niet was gevonden, maar inmiddels heeft het slachtoffer een verklaring afgelegd en aangifte gedaan.

De precieze toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat aan het incident een ruzie voorafging, waarvoor de politie in eerste instantie werd opgeroepen. De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. Daarnaast is er sporenonderzoek verricht.