Vegan Lentemarkt trekt veel belangstelling: “In Groningen worden mooie stappen gezet”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Vegan Lentemarkt die zondag plaatsvond op de Vismarkt heeft duizenden belangstellenden getrokken. Dat laat Rosa Kappert van The Green Shift weten.

Hoi Rosa! Het loopt in de richting van 18.00 uur. Hoe is de markt vandaag verlopen?

“Het was fantastisch. Het was heel druk. En we hebben ook heel veel geluk gehad met de weersomstandigheden. Vooraf was gewaarschuwd voor onweersbuien maar daar hebben wij gelukkig geen last van gehad. Vanochtend om 11.00 uur ging de markt open en het was direct al druk. Op dit moment wordt het wat rustiger omdat het tegen het einde loopt. Onze inschatting is dat we vandaag enkele duizenden bezoekers hebben mogen verwelkomen.”

Deze Vegan Lentemarkt. Wat maakt deze markt nu zo bijzonder?

“Je kunt je op een hele laagdrempelige manier laten inspireren door veganistische lekkernijen en duurzame producten. Misschien heb je zelf ook wel eens getwijfeld over deze producten. Maar om zoiets aan te schaffen, of om een winkel binnen te stappen waar deze producten worden aangeboden, dat is wellicht best wel een drempel. Door het juist in de binnenstad te organiseren maak je het heel laagdrempelig. En kunnen mensen heel makkelijk kennis maken met vegan en duurzame producten.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) spreekt de aanwezigen toe. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Over wat voor producten hebben we het zoal?

“Op de Vismarkt hadden we allemaal kraampjes geplaatst. Daar werden duurzame, eerlijke en honderd procent plantaardige producten aangeboden. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld plantaardige sportvoeding tot gebak en sustainable kleding tot parfum en diervoeding. Maar ook vegan kaas, softijs en burgers. Ook waren er foodtrucks waar lekkernijen werden aangeboden. Er was voor een ieder wat wils.”

Jij bent voorzitter van The Green Shift, een non-profitorganisatie die zich inzet voor plantaardiger eten en duurzaamheid. De Lentemarkt is een initiatief om mensen te stimuleren bij het maken van groene keuzes. Jullie hebben ook gekozen om een stukje inhoud aan deze dag mee te geven hè?

“Klopt. Het waren niet alleen kraampjes waar langs geslenterd kon worden. We hadden op de Vismarkt ook een tent neergezet waar lezingen werden gehouden. Sprekers, in dit geval deskundigen op het gebied van veganisme en duurzaamheid, deelden er hun kennis en ervaringen. Een bijdrage waar veel belangstelling voor was, was die van Patrick Dekkers. Hij betoogde dat de oplossing eigenlijk op ons bord ligt. Dat het eten van plantaardig voedsel goed is voor onze gezondheid en die van de aarde.”

Het is niet de eerste keer dat jullie op de Vismarkt staan. Kun je zeggen dat de belangstelling toeneemt?

“Dit was inderdaad de derde keer. En ja, ik durf inderdaad te zeggen dat de belangstelling toeneemt. Dat komt door de laagdrempeligheid, door het programma dat we aanbieden, de locatie waar het plaatsvindt en de interesse in het onderwerp die aan het groeien is.”

De markt werd geopend door wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren). Hoe bijzonder is het dat zij langs kwam voor de opening?

“Daar zijn we heel blij mee. Het was op deze manier een bijzonder startsein. Mevrouw De Wrede heeft een hele mooie toespraak gehouden. In Groningen worden op het gebied van plantaardig voedsel en duurzame producten hele mooie stappen gezet. Het is heel mooi om haar daar vol passie over te horen praten. Dat is heel waardevol.”

De vraag is denk ik overbodig, maar komt er ook een vierde keer dat jullie in Groningen neerstrijken?

“Dat lijkt me wel. Dit was een groot succes. Dus dat we opnieuw naar Groningen komen, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, haha.”