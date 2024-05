‘Veel zon op Pinksterzondag, de komende dagen regen- en onweersbuien’

Op Eerste Pinksterdag is er veel zon. Op de dagen daarna neemt de kans op een regen- en onweersbui toe. Qua temperatuur verandert er de komende dagen weinig.

Pinksterzondag begint de dag zonnig. Verspreid over de dag is er wel wat bewolking mogelijk. De wind komt uit noordelijke richtingen en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 of 21 graden. In de nacht naar Pinkstermaandag is het helder en komt de minimumtemperatuur op 12 of 13 graden te liggen.

Op Pinkstermaandag is er meer bewolking en valt er verspreid over de dag een regen- of onweersbui. De zon zal zich ook laten zien. De wind is zwak tot matig en komt uit noordoostelijke richting. Het wordt 19 of 20 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Er is zon maar er kan ook een bui vallen. Doordat de wind naar het oosten draait pakt het wel flink wat warmer uit met maximumtemperaturen tot 25 graden.