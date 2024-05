Veel bewolking, af en toe zon en een paar buien tijdens wisselvallig weekend

Foto: Robert van der Veen

Het weer blijft de komende dagen heen en weer schommelen tussen mooi lenteweer en gespetter. Wolken en zon wisselen elkaar af, met daarbij zo nu en dan buien en kans op een slag onweer.

Volgens weerman Johan Kamphuis is er zaterdag veel bewolking, maar schijnt ook af en toe de zon. Er vallen een paar buien met een kleine kans op een slag onweer. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten. Zondag wordt een zwoele dag, met eerst geregeld zon en in de middag een onweersbui. De tweede en laatste weekenddag tikt de thermometer 23 graden aan, bij een zwakke of matige zuidoostenwind.

Begin volgende week houdt het licht onbestendige weer aan. Maandag en dinsdag valt er een enkele bui, maar is het meestal droog. Met af en toe zon wordt het 18 of 19 graden. Woensdag nadert een actieve randstoring, die mogelijk voor meer regen gaat zorgen in Groningen.