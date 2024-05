Valente met FC Groningen in gesprek over contractverlenging: “De FC is een prachtige club”

Foto FC Groningen. FC Groningen - De Graafschap. De doelpuntenmakers. Postema klimt op Valente.

Luciano Valente en FC Groningen zijn met elkaar in gesprek over een contractverlenging. Dat heeft Valente zondag aangegeven in de podcast ‘Kon Veel Minder’.

“Dit is wel een vervelende vraag”, reageert Valente als de presentatoren vragen naar diens toekomstplannen. “Ik vind Groningen een prachtige club. En jullie mogen wel weten dat ze nu bezig zijn met contractvernieuwing om dat bij te tekenen. Dat is wel iets dat goed moet. En wat ik zeg, ik vind Groningen een prachtige club. Als het allemaal goed is ga ik nog een jaartje in Groningen spelen. Maar we moeten nog geen andere dingen uitsluiten. Een jaartje langer speler bij Groningen is ook goed voor mijn ontwikkeling, dus laten we het hopen.”

Luciano Valente

Valente heeft op dit moment nog een contract bij de FC dat doorloopt tot 2026 waarbij er een optie is om dit met een jaar te verlengen. De Nederlands-Italiaanse voetballer is één van de vier rakkers, zoals het kwartet Thom van Bergen, Jorg Schreuders, Romano Postema en Valente genoemd worden. De vier komen uit de eigen opleiding. Valente begon zijn voetbalcarrière bij GVAV Rapiditas waarna hij verhuisde naar de jeugd van FC Groningen. In de zomer van 2022 maakte hij zijn debuut in een wedstrijd tegen Ajax.

John de Jonge (Supportersvereniging FC Groningen): “Ik hoop dat dit team bij elkaar blijft”

Zaterdag sprak voorzitter John de Jonge van de Supportersvereniging FC Groningen al de hoop uit dat het huidige elftal in tact blijft: “We zijn dit seizoen met spelers gaan voetballen die het groen-wit in hun hart hebben. Geen voorbijgangers, maar jongens uit de eigen jeugd. Zoiets in de Eredivisie doen is lastig, maar de Keuken Kampioen Divisie leent zich daar heel goed voor. Men is als team gaan groeien en ik hoop echt dat dit team bij elkaar blijft.”

Luister hier naar de podcast: