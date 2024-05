Universiteiten en hogescholen komen met protocol voor protestacties

“Het is heel begrijpelijk dat onze studenten en medewerkers zich ernstig zorgen maken om de situatie in Gaza”, stelt Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen en interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland. “Protesteren moet daarom ook mogelijk zijn. Tegelijkertijd zijn wij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen en willen daarom nog eens heel duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”