Universiteiten bezig met opstellen demonstratieprotocol

De universiteiten in Nederland werken gezamenlijk aan een demonstratieprotocol. Dat heeft interim-voorzitter Jouke de Vries van de Universiteiten van Nederland zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. De Vries is tevens voorzitter van het CvB van de RUG.

De afgelopen weken is er op meerdere universiteiten geprotesteerd vanwege de situatie in het Midden-Oosten. “Vreedzame demonstraties zijn altijd mogelijk”, vertelt De Vries. “Dat is een grondrecht.” Maar demonstraties moeten ook veilig gehouden kunnen worden, waar het bijvoorbeeld gaat over de veiligheid van Joodse studenten en docenten.

“Het moet duidelijk zijn met wie je spreekt”

Hoe het demonstratieprotocol er uit moet gaan zien is nog onbekend. Als voorbeeld wordt genoemd dat er niet overnacht mag worden in universiteitsgebouwen. Ook moet duidelijk zijn met wie de universiteit spreekt wanneer er onderhandeld wordt. “Als je bestuurlijke afspraken maakt moet je weten met wie je praat.” De Vries zegt dit nadat afgelopen de Universiteit van Amsterdam gesprekken heeft gevoerd met demonstranten die gezichtsbedekkende kleding droegen.

Huisregels RUG

Op de RUG zijn onlangs al huisregels ingevoerd. Zo mag er ’s avonds na 19.00 uur niet meer gedemonstreerd worden, is er een verbod op ongeadresseerde flyers en een verbod op het verstoren van lessen en ceremonies. De studenten moeten zich daarnaast aan de huisregels houden en altijd met het RUG-bestuur blijven praten. Het universiteitsbestuur wilde eigenlijk ook dat er niet meer gefilmd of gefotografeerd zou worden, maar na kritiek uit de U-Raad werd deze regel geschrapt. De Groninger Studentenbond, GSb, is tegen de huisregels omdat ze botsen met de vrijheid van meningsuiting.

