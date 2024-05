UMCG stuurt personeel de provincie in: SEH-artsen naar Scheemda, psychiaters naar Delfzijl en Winschoten

Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG in Stad laat werknemers van verschillende afdelingen helpen op andere plekken in de provincie. Sinds een paar maanden werken artsen van de spoedeisende hulp (SEH) in het UMCG ook op de SEH van het Ommelander Ziekenhuis. Ook gaan specialistische behandelteams werken bij Lentis in Delfzijl en Winschoten, om patiënten met een eerste psychose dichter bij huis te behandelen.

De samenwerking tussen de twee SEH-afdelingen in het UMCG en het ziekenhuis in Scheemda loopt inmiddels een paar maanden. Het Ommelander Ziekenhuis heeft moeite om voldoende SEH-artsen te vinden. Door de samenwerking zijn SEH-artsen zowel in het UMCG als in het regionale ziekenhuis werkzaam. Inmiddels werken zeven SEH-artsen op beide locaties.

Volgens de ziekenhuizen biedt de uitwisseling niet alleen verlichting voor het tekort aan SEH-artsen. Er is nu ook meer ruimte op de SEH in Scheemda voor ‘bedside-teaching’ (onderwijs in de praktijk, aan het bed) en scenariotrainingen. Daardoor wordt het voor arts-assistenten aantrekkelijker om op de SEH van het Ommelander Ziekenhuis te werken. Zo worden vacatures sneller opgevuld.

Specialistische UMCG-teams behandelen patiënten met eerste psychose bij Lentis

In een iets andere context zijn het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG en Lentis ook een samenwerking gestart. Omdat het voor patiënten uit de regio die voor het eerst een psychose krijgen (en hun familieleden) soms niet haalbaar is om naar het UMCG te komen, komen behandelaars uit het ziekenhuis in Stad nu hun kant op.

Om de zorg dichter bij de patiënten te brengen, werken twee specialistische behandelteams van het UMCG op locatie bij Lentis in Delfzijl en Winschoten. Elk team bestaat uit een psychiater, arts-assistent of verpleegkundig specialist, één of twee sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en een ambulant verpleegkundige. De teams werken op beide locaties één dagdeel per week. De UMCG-teams leggen ook huisbezoeken af in de regio en zijn ze beschikbaar voor second-opinions bij ingewikkelde zaken of moeilijk te behandelen psychoses.

“Iemand met een psychose heeft vaker acute en intensieve medische hulp nodig”, vertelt Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken psychose in het UMCG. “Wanneer een patiënt bijvoorbeeld in Delfzijl woont en je als behandelaar in de stad Groningen werkt, is het niet haalbaar om meerdere huisbezoeken op een dag te doen. Met deze samenwerking kunnen we dit mogelijk maken.”