UMCG ontvangt 45.000 euro voor veiling kistje meischol op Urk

Dr. Van Meerten (links), Henk van Veen, Paulus van Veen en veilingmeester Ludo Leijten (foto: GBU-SPIKKER-KIEK)

De Hematologie afdeling van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) heeft 45.000 euro ontvangen voor de veiling van het eerste kistje meischol op Urk. Dat geld gaan ze gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe behandeling tegen lymfeklierkanker.

Schol is een ovale platvis die gedurende het hele jaar wordt gevangen in onder andere de Noordzee. In de wintermaanden is de vis wat mager, doordat de schol dan al zijn energie gebruikt voor het maken van eitjes. Vanaf mei wordt de vis weer voller en is hij het lekkerst.

Goed doel

De veiling van het eerste kistje meischol is een jaarlijkse traditie op Urk. De opbrengst gaat elk jaar naar een ander goed doel. Vorig jaar ging het geld naar Stichting ALS.

Om het doel dit jaar toe te lichten was Tom van Meerten van het UMCG aanwezig. Hij is werkzaam als arts op de afdeling hematologie en houdt zich daar bezig met afwijkingen in het bloed beenmerk of lymfeklieren van patiënten.

Amerikaanse veiling

Het kistje met vis is dit jaar geleverd door UK 158 Willem Jacob, een rood/groen vissersschip van zo’n 24 meter lang. Zeventien bedrijven hebben op het kistje geboden. Dat gebeurde op een Amerikaanse manier, waarbij elke bieder onmiddellijk het bedrag betaalt waarmee hij de geboden prijs verhoogt. Als je alle bedragen dan bij elkaar optelt, kom je op een hoog eindbedrag uit.

De veiling leverde 41.250 op, waarna een anonieme gever het bedrag aanvulde tot 45.000 euro.

Bejaardentehuis krijgt vis

Het was aan de bewoners van bejaardentehuis Talma Haven op Urk om de vis op te eten. De organisatie schonk het kistje aan de ouderen zodat zij “heerlijk kunnen genieten van een scholletje.”