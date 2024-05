UMCG concludeert: zwangerschap en menopauze beïnvloeden risico op hersenbloedingen bij vrouwen’

Zwangerschap en de menopauze beïnvloeden bij vrouwen het risico op hersenbloedingen en vaatafwijkingen in de hersenen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het UMCG en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Maar het onderzoek naar deze correlatie is nog lang niet compleet, stellen de onderzoekers. Want over hersenbloedingen specifiek bij vrouwen is nog weinig kennis.

Een groep internationale, vrouwelijke neurologen, onder leiding van het UMCG en het LUMC, doen daarom een dringende oproep om de kenniskloof te dichten. De oproep volgt na een onderzoek, waarvan de resultaten deze week verschenen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Neurology.

Volgens de onderzoekers is een belangrijke conclusie dat vrouwen over het algemeen een hoger risico hebben op bepaalde soorten hersenbloedingen tijdens bepaalde fasen van hun leven, zoals zwangerschap en menopauze. Ook ouder worden beïnvloedt het risico. Hormonen spelen daarbij een rol, vooral als het gaat om de afname van oestrogeen tijdens en na de menopauze. Het risico op een hersenbloeding bij vaatafwijkingen is relatief laag tijdens de zwangerschap en de bevalling, maar internationale richtlijnen ontbreken volgens de onderzoekers nog.

Meer vrouwen nodig die meedoen aan onderzoek

“Welke rol hormonen precies spelen en of hormoongebruik rondom de menopauze juist een positieve of negatieve werking heeft, weten we nog niet”, stelt vasculair neuroloog en hoogleraar Marieke Wermer van het UMCG. “Het zijn dat soort gaten in onze kennis die we moeten dichten, willen we de juiste voorlichting en zorg geven aan vrouwen.”

Volgens de onderzoekers komt de kenniskloof mede door een tekort aan vrouwelijke deelnemers aan klinische en experimentele onderzoeken. Vrouwen worden vaker uitgesloten, omdat zij gemiddeld op een hogere leeftijd dan mannen hersenbloedingen krijgen en de meeste studies een leeftijdsgrens hebben.

De onderzoekers hopen dan ook dat er dankzij hun artikel meer aandacht komt voor hersenbloedingen en vaatafwijkingen in de hersenen bij vrouwen, met als uiteindelijke doel de gezondheidsresultaten bij vrouwen te verbeteren. “Zoals we nu ook zien op het gebied van vrouwencardiologie ”, zegt Wermer. “Laten we daar een voorbeeld aan nemen.”