UMCG boekt winst van 44,8 miljoen euro, uitloop van bouwplannen grootste oorzaak van onverwacht goed resultaat

Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG heeft vorig jaar een positief resultaat geboekt van 44,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van het ziekenhuis, die woensdagmiddag naar buiten werd gebracht. De belangrijkste aanjager van de winst is volgens het ziekenhuis de uitloop van verschillende lopende nieuw- en verbouwprojecten op het ziekenhuisterrein.

De bijna 45 miljoen euro aan zwarte cijfers onder de streep zijn ongeveer twee procent van de omzet van het ziekenhuis. Die bedroeg vorig jaar 1,9 miljard euro. Een ‘gezond resultaat’, aldus financieel ziekenhuis-bestuurslid Paulina Snijders: “Het resultaat van afgelopen jaar zorgt ervoor dat we in financieel rustig vaarwater zitten. Dat draagt eraan bij dat de organisatie zich kan focussen op haar kerntaken.”

Volgens Snijders is de winst van vorig jaar hoger dan begroot. Dat komt volgens de bestuurster voornamelijk door de bouwplannen en werkzaamheden in en om het ziekenhuis: “Naast een aantal incidentele baten is uitloop van de bouwplanning hiervoor de belangrijkste verklaring: hierdoor zijn vorig jaar flink minder kosten gemaakt dan gepland. Ook in 2024 zullen we hier effect van zien.”

De ruime zwarte cijfers manen het ziekenhuis, naar eigen zeggen, een tandje bij te zetten in de verduurzaming van het UMCG. “We willen als eerste UMC in Nederland in 2035 klimaatneutraal en circulair zijn”, zegt Snijders. “Dankzij dit resultaat kunnen we de investeringen blijven doen die nodig zijn om ook de komende jaren impact te blijven maken op al onze kerntaken.”