Twellaar en Clevering zegevieren op World Cup in Luzern

Foto: archief - flickr.com/photos/michaelwm25/

Roeiers Melvin Twellaar en Ymkje Clevering hebben zondag in het Zwitserse Luzern de tweede World Cup van het seizoen op hun naam gezet. Marloes Oldenburg pakte zilver. Twellaar is lid van de Groningse vereniging Aegir en Clevering en Oldenburg van Gyas.

In de dubbeltwee vormt Twellaar samen met Stef Broenink een duo. Zondagmiddag trad het tweetal aan in de finale. De afstand van twee kilometer werd afgelegd in een tijd van 06:11.46. Clevering zette zondagochtend, samen met Veronique Meester in de twee-zonder-stuurvrouw, in de finale een tijd neer van 07:07.37. Oldenburg kwam in de vier-zonder-stuurvrouw na 06:35.52 als tweede over de finish. Groot-Brittannië bleef Nederland voor. Oldenburg roeit samen met Hermine Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra. De wedstrijd in Zwitserland is de tweede van de drie World Cups in een seizoen. De derde wordt afgelegd in Polen van 14 tot 16 juni.

Twellaar en Clevering pakten bij de eerste World Cup ook al goud. Beiden zette in het Italiaanse Varese wel een snellere tijd neer. Desalniettemin stevenen de Gyas- en Aegir-roeiers af op Olympisch goud deze zomer in Parijs. Oldenburg pakte in Italië nog brons waarbij zij dus nu een stijgende lijn heeft te pakken. De Nederlandse roeiploeg lijkt zeer kansrijk voor medailles op de aanstaande Olympische Spelen. Tijdens het WK in Belgrado, vorige zomer, won de selectie ook al zes keer goud en drie keer zilver. Twellaar en Clevering werden toen wereldkampioen.