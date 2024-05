Twee personen gewond en twee aanhoudingen na conflict op Nieuwe Markt, waarbij mogelijk werd gestoken (update)

Foto: 112 Groningen

Bij een conflict op de Nieuwe Markt zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt. Bij de ruzie is mogelijk ook gestoken, zo stelt de politie. De politie heeft twee personen aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid.

Het vermeende steekincident werd gemeld in de buurt van het pand van studentenvereniging Vindicat op de Grote Markt. Het incident zelf vond plaats op de Nieuwe Markt, laat de politie woensdagavond weten. Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen op de melding af. Twee personen werden kort nagekeken door ambulancepersoneel op het Martinikerkhof, Het lijkt erop dat niemand ernstig letsel op heeft gelopen.

De politie is er nog niet zeker van of er bij het incident ook daadwerkelijk is gestoken. De dienst laat wel weten dat twee personen zijn aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij het incident. Agenten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het conflict.