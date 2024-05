Twee minibiebs in brand in Haren, onderzoek naar brandstichting

Foto: 112groningen.nl

In Haren heeft in de nacht van zaterdag op Pinksterzondag brand gewoed in twee minibiebs. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

Rond 02.10 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een buitenbrand aan de Oosterweg. “Terwijl de brandweer onderweg was naar deze locatie zagen ze dat er op de hoek van de Kromme Elleboog met de Henricus Muntinglaan ook een brand woedde”, meldt een nieuwsfotograaf. “Een minibieb bleek in brand te staan. Deze brand hebben ze snel geblust.”

Daarna gingen de brandweerlieden naar de Oosterweg waar eveneens een minibieb in de brand bleek te staan. Ondanks dat ook deze brand snel geblust werd kon men niet voorkomen dat er op beide locaties grote schade ontstond. Over de oorzaak is niets bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie doet hier onderzoek naar.