Tussenstand gestaakte wedstrijd zaalvoetballers PKC’83/ Team Amoeri ook eindstand

Foto: Wesley Ferwerda. PKC'83/Team Amoeri - FC Marlene 2.

De vorige week vrijdag gestaakte zaalvoetbalwedstrijd tussen GZV Watergras uit Gouda en PKC’83/Team Amoeri wordt niet uitgespeeld. De 7-2 tussenstand voor PKC is tevens de eindstand. Dat heeft de KNVB bepaald.

De wedstrijd werd vijf minuten voor tijd gestaakt omdat het thuispubliek in Gouda flesjes op het veld gooide en racistische geluiden maakte.

Het ging om een nacompetitie wedstrijd voor promotie naar de eredivisie. De return is vrijdag (vanavond) in sporthal Europapark in Groningen. De winnaar van het tweeluik speelt in de volgende ronde tegen Heracles uit Almelo.