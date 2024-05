Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Het treinverkeer tussen de stad Groningen en de Eemshaven is woensdagavond verstoord geraakt door een seinstoring.

De seinstoring bevindt zich tussen Appingedam en Delfzijl. Daardoor rijden er op het laatste stuk van de lijn tussen Delfzijl en Stad geen treinen.

Vervoerder Arriva zet stopbussen in tussen Appingedam, Delfzijl West en Delfzijl. De verwachting is dat de storing rond 22.00 uur voorbij is.