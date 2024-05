Terugblikken met projectleider Guido Roegholt op de megaklus de Grote Markt

Foto via Ingenieursbureau MUG

De Grote Markt wordt zaterdag 1 juni feestelijk geopend. Bij de verbouwing zijn veel personen betrokken geweest, onder wie projectleider Guido Roegholt. Hij blikt in de OOG-Ochtendshow terug op de afgelopen twee jaar, waarin hij en zijn collega’s de Grote Markt een flinke facelift hebben gegeven.

De vraag om de Grote Markt volledig te verbouwen, vond Guido Roegholt bijzonder. “Daar begin je met veel enthousiasme en plezier aan. Ik dacht echt: daar heb ik wel zin in.” De afgelopen twee jaar zijn voor hem snel gegaan, ook al waren er een paar tegenvallers. Daartegenover stond dat er een paar verrassende archeologische ontdekkingen werden gedaan. Zo bleek de Grote Markt ouder te zijn dan werd gedacht.

Zoek de tien verschillen

Het uiteindelijke resultaat komt nauw overeen met de ontwerptekeningen, vindt de projectleider. Dat is waar hij en zijn team het meest trots op zijn. “Als we naar buiten kijken en je vergelijkt het met de tekeningen, dan zie je bijna geen verschil. Als mensen tien verschillen kunnen aangeven, dan hoor ik het graag.” In het originele plan zouden er 26 bomen voor Vindicat komen te staan, maar dat zijn er 28 geworden. In totaal is de Grote Markt 35 bomen rijk.

De laatste puntjes op de i

Om de Grote Markt toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden worden nog blindengeleidestroken toegevoegd. Voor fietsers komt een speciale campagne om duidelijk te maken waar wel en niet gefietst mag worden.

