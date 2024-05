Tentenkamp verrijst voor Harmoniecomplex bij protest tegen oorlog in Gaza

Foto: Luuk Gelderman

In navolging van andere studentensteden is maandagochtend ook het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat een klein tentenkamp opgezet. Ook gaf een aantal studenten en medewerkers gehoor aan de oproep om hun werk neer te leggen en te demonstreren.

Vlam in de pan

Kort voor elf uur verzamelde een ruim tiental demonstranten zich op het Broerplein voor de demonstratie, waarbij een aantal tenten werd opgezet. Dat viel niet bij iedereen in de smaak en een tegenprotestant probeerde een spandoek van het “Gaza Solidarity Encampment Groningen” (zoals de actievoerders hun protestactie noemen) weg te halen. Daardoor ontstond een worsteling, waarna de politie moest ingrijpen.

Nadat de rust was weergekeerd, gingen de actievoerders verder met de opbouw van hun tentenkamp. Rond 11.00 begon de zogenaamde ‘walkout’, waarin een groep van de rond de honderd studenten die hun lessen hadden verlaten zich bij de kampeerders voegden. Met protestborden werden er leuzen gescandeerd.

‘Campus heroverd’

Volgens de initiatiefnemers achter de protestactie hebben ze ‘de campus van de universiteit heroverd’ en gaan ze niet weg totdat hun eisen zijn ingewilligd. De RUG moet, zo stellen de actievoerders, stoppen met alle academische samenwerkingen met Israëlische instellingen ‘waarvan bewezen is dat ze deelnemen aan de genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk.’ Alle contracten met en investeringen in Israëlische bedrijven moeten worden gestopt, als de actievoerders. Ook mag de RUG niet meer samenwerken met bedrijven die, direct of indirect, zouden profiteren van de oorlog in Gaza.

Einde samenwerking RUG met Israël

De demonstranten vinden verder dat de verklaring van de RUG over haar samenwerking met Israëlische en Palestijnse instellingen niet volledig is. Daarom wilden de actievoerders dat de universiteit meer openheid van zaken geeft. De actievoerders stellen dat de banden tussen de RUG en het conflict, vooral indirect, wel degelijk aanwezig zijn door academische samenwerking en sponsoring.

Protesten in meer studentensteden

Naast Groningen zijn voor maandag gelijksoortige demonstraties gepland in Leiden, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Wageningen en Rotterdam. Ze volgen op het recente ingrijpen van de politie bij bezettingen van universiteitsgebouwen in Utrecht en Amsterdam.