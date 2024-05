Supermarkt in Ten Borch bijna klaar, maar kan nog niet open door stroomtekort

Impressie via BUN Projectontwikkelaars

De supermarkt in Ter Borch is, na jarenlang gesteggel, eindelijk bijna klaar om de deuren te openen. Hoewel de deuren in april hadden moeten openen, is het stil op de bouwplaats. De oorzaak: een tekort aan stroom. Volgens RTV Noord wil de ontwikkelaar netbeheerder Enexis nu, via de rechter, dwingen om stroom te leveren.

De supermarkt staat op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. Dat gebeurt vaker, omdat het stroomnet overvol is. Er is een zwaardere stroomaansluiting nodig voor het grote pand en daar is volgens Enexis nu te weinig elektriciteit voor beschikbaar.

De ontwikkelaar laat het daar niet bij zitten en heeft inmiddels zijn zaak voor de rechter gebracht. Een uitspraak volgt waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd. Wanneer de supermarkt nu zijn deuren opent, is dus nog even de vraag. De ontwikkelaar zou aan RTV Noord hebben laten doorschemeren dat Albert Heijn waarschijnlijk de winkelformule wordt voor de supermarkt in Ter Borch.

Ter Borch grenst aan Groningen, maar ligt in de gemeente Tynaarlo. Het is officieel een deel van Eelderwolde. Voor de komst van de supermarkt was er vele jaren ruzie. Een deel van de bewoners van de relatief nieuwe woonwijk wil graag een supermarkt in de buurt. Andere bewoners van Eelderwolde zijn bang dat de supermarkt gaat zorgen voor meer autoverkeer, waardoor er problemen zouden ontstaan rond de verkeersveiligheid. De komst van de supermarkt werd dan ook maar ter nauwer nood goedgekeurd door de raad van de Drentse gemeente.

De supermarkt krijgt een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter, en er komen tweehonderd parkeerplaatsen.