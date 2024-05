Suikermarkt strijkt op Eerste Pinksterdag neer op Suikerterrein

Foto: Niels Knelis Meijer

Op Eerste Pinksterdag, volgende week zondag, vindt op het voormalige Suikerunieterrein bij EM2 weer een Suikermarkt plaats. De organisatie laat weten dat het marktterrein in vergelijking met de paaseditie wat is uitgebreid.

“Tijdens Pasen hebben we een hele mooie en leuke editie gedraaid”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “De markt die we op Pinksterzondag aanbieden is in grote lijnen vergelijkbaar met de paaseditie. Wel is het marktterrein wat groter opgezet. Op het terrein zal er weer van alles te vinden zijn, zoals vintage en preloved-kleding, maar ook sieraden, meubeltjes, vinylplaten, posters, interieurdecoratie en schoolplaten. Ook creatieve standhouders en kunstenaars zijn aanwezig, die hun zelfgemaakte producten aanbieden. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden en mooie kunstwerken. En we hebben weer een uitgebreid foodplein waar diverse foodtrucks staan.”

Op het gebied van eten en drinken zijn er wat veranderingen doorgevoerd. “Bij EM2 hebben ze de afgelopen weken niet stilgezeten. Er is buiten een nieuwe bar geplaatst en ook is de tuin flink opgeknapt. Het personeel van EM2 zal klaar staan om mensen in de watten te leggen met lekkere drankjes en hapjes.” Ook kunnen kinderen er zondag terecht. “We proberen echt een markt te zijn waar het hele gezin terecht kan. Terwijl de ouders lekker aan het struinen zijn kunnen kinderen met een gerust gevoel achtergelaten worden bij de schminktafels. Ook kunnen er spelletjes gespeeld worden en kan er slijm worden gemaakt. Natuurlijk kleden we het geheel aan met muziek. Zo zal Helena Vegter optreden. Deze burlesque zangeres brengt pop, jazz, elektro swing en blues ten gehore. Ook is DJ Ben the Record Man aanwezig.”

De markt gaat op Eerste Pinksterdag open om 11.00 uur. De entreeprijs bedraagt 4 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen.