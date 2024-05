Sturen bedrijven ‘proefpakketjes’ met drugs naar studentenhuizen in Stad? “Dit soort acties moeten aangepakt worden'”

Foto: Jalt de Haan (via X @JaltdeHaan)

Bij een studentenhuis in Stad viel deze week een witte envelop door de brievenbus. Daar bleek een zakje drugs, een website en een kortingscode in te zitten, vertelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. De politicus wil graag weten of dit bij meer studentenhuizen in Groningen speelt. Want, zo stelt De Haan: “Dit soort acties moeten aangepakt worden.”

Volgens De Haan bevatte het pakketje de stof 2-MMC, een designerdrug. De drug is een zogenaamde ‘research chemical’, wat zoveel betekent dat het gaat om een in een laboratorium ‘ontworpen’ substantie. De designerdrug is bedoeld om een gelijksoortig effect te veroorzaken als andere drugs, die al wel op de lijst met verboden stoffen in de Opiumwet staan. Maar de drugs in het pakketje staan daar niet op en zijn daardoor, vanuit de Opiumwet, (nog) niet verboden.

Hoewel de verpakking van het pakket doet vermoeden dat de envelop op bestelling naar het studentenhuis is gestuurd, is De Haan er van overtuigd dat dit niet het geval is. Volgens de voorman van de Groninger CDA in de gemeenteraad viel het pakketje van het bedrijf wat de stoffen verhandelt ongevraagd bij de studenten in de bus.

Het lijkt daarom te gaan om een ‘reclame-actie’, concludeert De Haan: “Drugs is niet normaal en dit soort reclame-acties al helemaal niet. Bizar dat mensen ongewild een zakje met drugs door de brievenbus krijgen. Ik hoor graag of dit bij meer (studenten)huizen in Groningen speelt.”