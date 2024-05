Studenten zijn boos: slechts 1000 euro compensatie voor de pechgeneratie en langstudeerboetes

Studenten en studentenorganisaties zijn niet te spreken over de plannen van het aanstaande kabinet. Zo komt er een langstudeerboete en een compensatie van slechts duizend euro voor de pechgeneratie.

De pechgeneratie zijn studenten die van 2015 tot 2023 studeerden. Omdat zij in die periode geen basisbeurs kregen, moesten zij alles lenen. De rente op die lening stond lange tijd op nul procent, maar is inmiddels 2,56 procent. Vorig jaar was er sprake van een plan om de rente te bevriezen of te verlagen, als compensatie. Dat plan is nu van tafel geveegd, zo blijkt uit het onderhandelingsakkoord. Belachelijk, vindt Robin Hofman van Lijst STERK: “Compensatie zorgt er uiteindelijk voor dat de pechgeneratie nog meer de pechgeneratie wordt.”

Daarnaast wil het komende kabinet vanaf het studiejaar 2026/2027 langstudeerboetes gaan invoeren. Dit houdt in dat studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen drieduizend euro collegegeld extra moeten betalen. Schokkend, vindt Jorrit Hofstra van Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV): “Ik ben zelf ook een langstudeerder, dus ik moet nu heel snel mijn diploma gaan halen voordat deze dingen worden doorgevoerd.” Hofman sluit zich bij deze mening aan. “Er blijft gewoon geen ruimte over om iets naast je studie te kunnen doen.”