Studente sleept RUG voor Raad van State vanwege vermeende fraude tijdens tentamen

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Een 23-jarige student rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft haar opleider voor de rechters van de Raad van State gesleept, omdat ze het niet eens is met de ongeldigverklaring van één van haar tentamens.

Volgens verschillende media vindt de in Emmeloord woonachtige studente het niet terecht dat de universiteit haar tentamen voor het vak ‘Legal Law and Skills’ ongeldig verklaarde, omdat ze een reader met wetteksten had beschreven. Een surveillant zag de reader en nam deze in beslag. Vervolgens werd het door de student gemaakte tentamen ongeldig verklaard en moest ze een hertentamen maken.

Ook het College van Beroep van de RUG gaf de studente ongelijk in haar bezwaar, waarin ze stelt dat ze niet wist dat er geen beschreven tabbladen haar reader mochten zitten. Volgens de studente mocht dat wel bij andere tentamens en schreef ze slechts trefwoorden op de tabbladen in de reader, om de wetteksten in de reader sneller te kunnen vinden.

Hoewel de student haar hertentamen haalde, wil ze nu bij de rechters van de Raad van State haar gelijk halen. De studente vindt de zaak een smet op haar blazoen. Of de Raad van State een streep gaat zetten door de fraudebeschuldiging, weet de studente pas over een paar weken..