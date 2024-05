Student & Stad wil kabelgoot voor opladen elektrische auto’s toch mogelijk maken

Foto: Stux via Pixabay

Ondanks dat de wethouder vorige maand negatief adviseerde wil de fractie van Student & Stad het toch mogelijk maken dat er gebruik kan worden gemaakt van kabelgoten om elektrische auto’s met zonne-energie op te laden.

“Wij denken dat dit een win-win-win-situatie is”, vertelt raadslid Olivier van Schagen. “Op het gebied van duurzaamheid is dit een hele mooie stap. Je stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en je ontlast het elektriciteitsnet. Als huishoudens met zonnepanelen hun eigen stroom gaan gebruiken voor hun voertuig dan is dat een hele mooie combinatie met het oog op de netcongestie. In diverse gemeenten wordt dit al toegestaan.”

Openbare laadpalen

In de gemeente is het op dit moment niet toegestaan om kabels te trekken tussen een eigen laadpaal en een elektrisch voertuig dat op straat staat geparkeerd. Bewoners mogen op hun eigen terrein een laadpaal installeren. Maar wanneer men niet beschikt over een oprit en de auto noodgedwongen op openbare parkeerplekken op straat staat, is men aangewezen op openbare laadpalen. Bewoners kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor zo’n paal, waarop er in de buurt een laadpaal geplaatst wordt. Dit gebeurt in een straal van 250 meter. Binnen de Diepenring wordt een straal van vijfhonderd meter gerekend.

Struikelen

Vorige maand liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie weten dat het niet wordt toegestaan om auto’s op straat op te laden met eigen opgewekte stroom: “Je hebt het over de rol van de stoep. Daar komt een kabel te liggen waar mensen over kunnen struikelen. Ook kunnen kabels met blootliggende stekkers gevaarlijk zijn. Daarnaast bestaat er het risico dat bewoners parkeerplaatsen gaan claimen en dat is niet de bedoeling.”

Onderzoek en proef

Van Schagen: “Er zijn inderdaad praktische bezwaren. Maar na de vergadering van vorige maand zijn we er over door blijven praten. Met andere fracties maar ook hebben we zaken ambtelijk uitgezocht. Hoe kun je door voorwaarden te stellen dit toch werkbaar maken. Wij denken dat de kabelgoot een hele goede oplossing is. Op kosten van de bewoner legt de gemeente de goot aan waar de kabel in komt te liggen. Daardoor ondervinden trottoirgebruikers geen hinder. En natuurlijk is dit niet overal in de gemeente mogelijk. In de binnenstad is het niet wenselijk. Met de motie roepen wij op om hier onderzoek naar te doen en stellen we een proef voor in een bepaald deel van de stad.”

De motie wordt gesteund door D66, Partij voor het Noorden, GroenLinks en PvdA en wordt woensdag behandeld tijdens de raadsvergadering.