Strijd om Athenebokaal op Zernike Campus: ‘Als ze hier nu niet willen studeren, dan weet ik het ook niet meer’

De sportvelden bij sportcentrum ACLO op het Zernike-terrein liepen donderdag en vrijdag behoorlijk vol, want het was weer tijd voor de Athenespelen.

Scholieren uit heel Nederland deden mee aan de sporten voetbal, klimmen, zwemmen, volleybal, squash, tafeltennis, atletiek, tennis en basketbal. Voor de leerlingen, allemaal uit de bovenbouw van de havo en vwo, was er donderdagavond een feest in de businesslounge van FC Groningen. De scholieren die niet uit Groningen komen, sliepen in de sportzalen van de ACLO.

De Athenespelen is een jaarlijks sportevenement waar 28 scholen twee dagen strijden voor de ‘Athenebokaal’. Het evenement wordt georganiseerd om scholieren kennis te laten maken met Groningen als studentenstad.

De meningen van de scholieren over de Zernike Campus waren verdeeld. Zo vond een leerling het ‘er grauw uitzien’ en waren er klachten over de architectuur. Een andere leerling zat wel te overwegen in Groningen te gaan studeren en vond de campus vooral heel groot. Albert Koster van de organisatie van de Athenespelen zegt: ‘Geloof mij, als ze hier klaar zijn, weten ze wat Groningen is. Als ze hier dan niet willen studeren weet ik het ook niet meer.’