Stemmen voor Europese verkiezingen kan ook op Hoofdstation

Foto Andor Heij. Hoofdstation, avond

In de hal van het hoofdstation in Groningen kan op donderdag 6 juni gestemd worden voor de Europese verkiezingen.

Het hoofdstation is één van de 42 stations waar een stemlokaal ingericht wordt. De openingstijden kunnen per station verschillen. Het stemlokaal in Groningen gaat om 6.30 uur open en sluit om 21.00 uur.

Er komt een lokaal op de stations om het voor de reizigers makkelijker te maken om te stemmen.

Reizigers kunnen, met een stempas en een geldig identiteitsbewijs, stemmen bij een stembureau op een station binnen hun eigen gemeente. Met een aangevraagde kiezerspas is het mogelijk om in het hele land te stemmen.