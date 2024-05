Stembus voor Kunst op Straatprijs geopend

Foto's via Kunstpunt Groningen

Welk kunstwerk in de gemeente Groningen wint dit jaar de Kunst op Straatprijs? Voor de prijs van 2024 zijn tien kunstwerken genomineerd. Vanaf deze vrijdag kan er gestemd worden.

Tot en met 20 juni kan er gestemd worden op deze website. De tien genomineerde kunstwerken zijn:

‘Tonny van Leeuwen’ van Lia Krol bij de Euroborg

‘Circus Clyde takes you on a journey’ van Klaas Lageweg in de Circusgarage aan de Korreweg

‘Het Ballet van de Kijkers’ van Rebecca Horn in de entreehal van het Provinciehuis

De ‘Totempaal van Mendini’ bij het Groninger Museum

‘Solar Orbit Transit Station/Kijker’ van Wendy Hali bij de Biotoop in Haren

‘Landschap’ van Maggi Giles bij ZINN woonzorgcentrum De Brink (voormalig Coendershof)

‘Mercurius, Neptunus en Ceres’ van Philip Enthoven bij de Korenbeurs

De ’trapdecoratie’ van Jan van der Zee bij het Donghornsterpad

De ‘glasappliqué’ in de fietsenstalling van Het Groot Handelshuis aan de Rode Weeshuisstraat

Het 22-delige kunstwerk van Henk Visch op het Cascadeplein.

Bij de editie van vorig jaar kreeg het kunstwerk ‘Muurschildering Moeder en kind’ van kunstenaars Michel Velt, wat staat op een gebouw vlakbij Winkelcentrum West in Beijum, de Kunst op Straatprijs. De Kunst op Straatprijs maakt onderdeel uit van de Maand van de Kunst op Straat van Kunstpunt, met als doel om de bijna zeshonderd kunstuitingen in de gemeente Groningen in het zonnetje te zetten. Het thema van de Kunst op Straatprijs 2023 is ‘kunst bij entrees’.